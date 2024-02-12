Вашингтон, 12 февраля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Донбасс вернулся бы на Украину по итогам реализации Минских соглашений, если бы Киев сделал для этого хоть что-нибудь, заявил 12 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине, созванном по инициативе Москвы.

Dennis Van Tine/Global Look Press

«Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что в этом случае Украина стала бы цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине в годовщину подписания Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну на Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив Россию начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.

В интервью, опубликованном 9 февраля американским журналистом Такером Карлсоном, российский лидер напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пришёл к власти, пообещав принести мир на Украину. Но потом он не решился ссориться с украинскими неонацистами, увидел поддержу Западом всех врагов России и выбрал этот вариант в качестве наиболее выгодного, добавил Путин.

То, что Минские соглашения были ложью, ранее прямо признали и зарубежные политики: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд. По их словам, они были нужны лишь для того, чтобы готовить войну против России.