Тула, 24 февраля, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Тульской областью, сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, ранения людей и разрушения инфраструктуры удалось избежать. Также отмечается, что организовано реагирование экстренных служб.

Минобороны России в своём Telegram-канале подтвердило информацию о беспилотнике, сбитом в регионе. В ведомстве уточнили, что атаку пресекли примерно в 23:15 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля, в вечернее время, над Белгородской областью сбили дрон ВСУ. Ещё один беспилотник обезвредили в Брянской области.

Кроме того, в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, после чего вспыхнул пожар, который охватил площадь 250 кв. метров. Возгорание смогли ликвидировать.

Днём 23 февраля стало известно, что силы ПВО нейтрализовали два украинских БПЛА в Курской области.