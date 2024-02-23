Брянск, 23 февраля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области, сообщил 23 февраля в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.

Губернатор уточнил, что это произошло в небе над Стародубским муниципальным округом. По информации главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Богомаз также отметил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб. Он поблагодарил силы ПВО за их боевую работу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 февраля Минобороны Росси проинформировало о том, что в небе над Белгородской областью нейтрализовали украинский БПЛА. Его сбили средствами ПВО примерно в 21:30.

Ещё два беспилотника ВСУ удалось обезвредить в небе над Курской областью. Это произошло около 10:20 мск.