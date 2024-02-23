Курск, 23 февраля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили два беспилотника украинской армии в небе над Курской областью. Об этом 23 февраля сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Киев около 10:20 мск пытался совершить очередную террористическую атаку на территории России c помощью дронов самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз написал о сбитом российскими военными дроне ВСУ в Суражском районе. По его словам, в результате этого никто не погиб и не пострадал.

Ранее в этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке FPV-дрона ВСУ автобуса с пассажирами на дороге Новая Каховка — Тополёвка. В результате этого получили ранения два мирных жителя, водитель автобуса сумел сманеврировать, и взрыв беспилотника прогремел снаружи.