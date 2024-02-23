Белгород, 23 февраля, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 23 февраля сбили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что киевский режим около 21:30 мск предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на российской территории при помощи беспилотного летательного аппарата самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили в небе над Курской областью два беспилотника ВСУ. В Минобороны уточнили, что противник предпринял попытку совершить атаку на территорию России около 10:20 мск.