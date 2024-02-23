Варшава, 23 февраля, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Соединённым Штатам нужно обязательно возобновить оказание военной помощи ВСУ, иначе их союзники разочаруются и могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие для подстраховки, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью, опубликованном 23 февраля агентством Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Некоторые страны начнут страховать себя от возможных потерь, а другие начнут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия», — сказал он.

По мнению Сикорского, отказ Конгресса США согласовать выделение помощи киевскому режиму вызовет серьёзные последствия по всему миру.

Телеканал ABC 22 февраля, ссылаясь на информацию от американских чиновников, сообщил, что к концу марта, если Конгресс так и не одобрит выделение средств на помощь Украине, ВСУ столкнутся с катастрофической нехваткой боеприпасов и ПВО. По их мнению, наступил решающий момент, так как ситуация будет только ухудшаться.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 февраля не смог чётко ответить на вопрос журналистов, есть ли у него план Б на случай, если США так и не возобновят помощь Украине. Он заявил, что такой план нужен, и Киев его будет искать.

В США также выражают беспокойство нехваткой вооружений у Киева. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 февраля призвал конгрессменов согласовать пакет помощи Украине. Он подчеркнул, что у американской администрации нет «кубышки». Чиновник также обвинил Конгресс в том, что ВСУ бежали из Авдеевки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2023 года отметил, что Запад не сможет изменить реальный ход СВО, как бы ни помогал Украине. Поставки вооружений Киеву только истощат страны, которые этим занимаются, подчеркнул он.