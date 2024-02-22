Киев, 22 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не знает, что делать, если США так и не предоставят помощь Украине. Об отсутствии у него «плана Б» стало известно в ходе интервью, опубликованного 21 февраля на телеканале Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Журналисты спросили у Зеленского про запасной план, но он не дал прямого ответа, сказав, что Киеву нужно что-то подобное.

«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдём, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — сказал он.

Глава киевского режима призвал западные страны избавляться от бюрократии в вопросе помощи Украине и подчеркнул, что у ВСУ не будет никакого шанса без иностранной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский очередной раз призвал оказать помощь Киеву. Он заявил, что США перестанут быть стратегическим партнёром Украины, если будут помогать ВСУ.

США приостановили программу помощи Киеву в 2024 году из-за того, что нижняя палата американского Конгресса отказалась согласовать выделение средств Украине. 20 февраля помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан очередной раз призвал конгрессменов одобрить законопроект о дополнительном финансировании Киева. Он заявил, что у администрации США нет никаких запасов средств на этот случай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года подчеркнул, что западная помощь Украине не изменит реальный ход СВО. Поставки вооружений для ВСУ только истощат ресурсы стран, которые будут этим заниматься, добавил он.