Вашингтон, 21 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. «Волшебной кубышки» с деньгами для бесконечной поддержки Украины у Белого дома нет, поэтому Конгрессу нужно одобрить законопроект о дополнительном финансировании Киева. Такое заявление сделал 20 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, его цитирует пресс-служба Белого дома.

The White House Джейк Салливан

«У нас нет никакого волшебного решения, кроме одобрения Конгрессом финансирования», — указал представитель Белого дома.

Салливан подчеркнул, что законодатели должны как можно скорее выполнить свои обязанности, предписанные конституцией, чтобы президент Джозеф Байден смог согласовать отправку на Украину «сделанного в США американскими рабочими оружия».

Кроме того, Салливан полностью возложил ответственность за уход Вооружённых сил Украины из Авдеевки на Конгресс, пояснив, что из-за бездействия конгрессменов у военных Украины заканчивается оружие.

«Украинские силы были вынуждены уйти из Авдеевки, как я уже говорил, потому, что они не получают поддержку в том объеме и темпе, которых заслуживают. Они её не получают, потому что мы уже недели и месяцы медлим с необходимой помощью», — добавил представитель Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, без возобновления помощи со стороны Соединённых Штатов ВСУ придётся решать, какие города они в состоянии удерживать.

Сингх в очередной раз призвала палату представителей Конгресса США вслед за Сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без одобрения которого Вашингтон не может продолжать военную поддержку Киева.

Нижняя палата Конгресса США 15 февраля ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Парламентарии вернутся к работе 28 февраля.