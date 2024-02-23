Москва, 23 февраля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за последнюю неделю потеряли на херсонском направлении в зоне спецоперации 460 военнослужащих, а также 14 орудий полевой артиллерии, сообщил 23 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике», — доложил он.

Конашенков уточнил, что российские войска в этом районе в течение недели наносили удары по позициям семи бригад ВСУ, находившихся возле Малой Токмачки, Вербового, Орехова, Щербаков, Лугового в Запорожской области, Золотой Балки, Михайловки, Ивановки, Тягинки и Змеёвки в Херсонской области. Подразделения ВС России отразили за это время три атаки украинских штурмовиков.

ВСУ также потеряли на этом направлении пять танков, шесть бронемашин, 33 автомобиля и шесть лодок.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 20 февраля, комментируя ситуацию в районе села Крынки в Херсонской области, рассказал об удивлении безрассудными действиями украинских военных. Российский лидер отметил, что они лезут в ловушку, хотя это не имеет смысла с военной точки зрения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 21 февраля опубликовал видео, как бойцы ВС России развернули государственный флаг в Крынках, откуда выбили остатки украинских подразделений. Он от лица жителей региона поблагодарил военнослужащих за освобождение села.