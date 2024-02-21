Херсонская область, 21 февраля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором военнослужащие развёртывают российский флаг в селе Крынки, откуда Вооружённые силы России выбили остатки подразделений ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригад вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают из Крынок: населённый пункт освобождён», — говорится в сопровождающем видео сообщении, опубликованном 20 февраля в Telegram-канале главы региона.

Также Сальдо от лица жителей Херсонской области выразил благодарность российским военным за освобождение населённого пункта.

Как передавало ИА Регнум, во вторник министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о зачистке территории в Крынках, где ранее размещались украинские военнослужащие. По словам главы оборонного ведомства, перед находившейся в Крынках группировкой ВСУ стояла задача достичь западного побережья Крыма. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что действия украинских военных, прорывающихся в Крынки, абсолютно безрассудны с военной точки зрения.