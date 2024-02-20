Москва, 20 февраля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Действия украинских военнослужащих, прорывающихся в Крынки в Херсонской области, абсолютно безрассудны, они фактически лезут в ловушку, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Безусловно противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка. Причём, они лезут и лезли в эту ловушку», — сказал российский лидер.

Он попросил главу Минобороны иметь в виду, что подобные шаги могут повториться. Путин также отметил, что российская армия добилась успехов в этом районе благодаря хорошей работе военного командования и действий военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу 20 февраля доложил Путину, что российские войска взяли под контроль Крынки, часть украинских военных остались в подвалах, проводятся зачистки. Министр также сообщил, что командование ВСУ сосредоточило в этом районе крупные силы, так как планировало, что они смогут достичь западного побережья Крыма.

В декабре 2023 года российский президент, комментируя действия ВСУ в Крынках, заявил, что там не считают украинских военных за своих людей, бросая их на произвол судьбы. Россия не может так себя вести, как «временщики» в Киеве, подчеркнул Путин.