Москва, 22 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Лишение российских спортсменов праздника Олимпиады ― это «паскудная история». Так в интервью российским СМИ оценил действия международных спортивных организаций заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Гильем Бейкер/РИА Новости

«Мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. Они всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных спортивных структурах», ― сказал он.

По словам Медведева, международный спорт находится в кризисе и абсолютно не соответствует заветам Пьера де Кубертена.

«Спорт ― это бизнес, спорт ― это политика, и спорт в ряде случаев ― это преступность. И это тоже нужно иметь в виду, когда мы принимаем решения, участвуем или не участвуем в тех или иных мероприятиях», ― указал политик.

Он добавил, что в такой ситуации хочется хлопнуть дверью и сказать: «Ну и живите по своим законам», и постараться создать что-то свое, но это очень сложно.

Также Медведев признался, что ему не хочется смотреть на выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и СВО.

«Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной, это сложная тема. Я думаю, что в итоге Олимпиада в Париже будет очень печальной», ― сказал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Однако при этом национальную символику запретят на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпиаде.

В МОК сообщили, что выдали лицензии для участия в Летней олимпиаде в Париже в 2024 году лишь шести российским и пяти белорусским спортсменам. Им разрешили участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.

15 декабря Олимпийский комитет России предупредил, что не станет финансировать тех спортсменов, которые согласились выступать на Олимпиаде в Париже. Тем, кто не поедет на Игры, ОКР предоставит компенсацию.

Президент Владимир Путин заявил, что подходы МОК противоречат самой природе спорта, а отношение комитета к атлетам из России является этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. Российский лидер добавил, что страна будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки.

Глава государства 31 января призвал Олимпийский комитет России и Министерство спорта окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации.

Российский президент 21 февраля заявил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.