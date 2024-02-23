Наступил 730-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он совпал с праздником, посвящённым Дню защитника Отечества.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов», — отметил президент России Владимир Путин в своём поздравлении, сказав также, что участники СВО являются подлинными героями, которыми гордится Россия.

«Знаем, что вам трудно, и будем делать всё возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству», — обратился к участникам СВО Верховный главнокомандующий.

В свою очередь генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе СВО наши воины, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, надёжно обеспечивают суверенитет и безопасность государства. В честь праздника он также распорядился организовать салюты.

Тем временем украинский военнопленный Александр Гарнага, командовавший ротой в Авдеевке, рассказал о катастрофической нехватке кадров и огромных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Офицер отметил также безответственность своего командования в планировании боевых действий.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.