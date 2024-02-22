Москва, 23 февраля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих, добровольцев, ветеранов их семьи с Днём защитника Отечества. Его обращение опубликовали 23 февраля на сайте оборонного ведомства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд!» — говорится в поздравлении.

Глава ведомства пожелал всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя Родины. Шойгу подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ своей стойкостью и решительностью приближают победу России.

Министр также отметил, что страна принимает комплексные меры по поддержанию высокой боеготовности воинских частей и оснащению войск современной военной техникой. Кроме того, он напомнил, что в России реализуют программы социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил военных и ветеранов с 23 февраля.

Глава государства также назвал участников спецоперации подлинными героями. Путин отметил, что Россия гордится своими военными.

Президент добавил, что важнейшими и непререкаемыми ценностями России всегда были и остаются преданность Родине, долг беречь её и отстаивать каждую пядь российской земли.