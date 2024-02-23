Вашингтон, 23 февраля, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что не понимает, как можно завершить украинский конфликт в течение 24 или 48 часов. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Речь идёт о соответствующей идее, которую ранее выдвинул экс-президент США Дональд Трамп. Глава киевского режима в очередной раз пригласил экс-главу Белого дома на Украину.

Он пояснил, что в случае визита Трампа объяснит тому свою точку зрения, а экс-президент сможет подробнее донести свои предложения. Глава киевского режима считает, что после такого разговора бывший американский лидер изменит свою позицию.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Дональд Трамп в очередной раз заявил, что способен всего за 24 часа урегулировать украинский конфликт. Он отметил, что видит своей задачей прекращение этого противостояния.

20 января Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир пообещал, что сможет урегулировать украинский конфликт ещё до инаугурации, в случае если его вновь изберут президентом США в ноябре 2024 года. Политик уточнил, что достигнет такого результата благодаря знакомству как с президентом России Владимиром Путиным, так и действующим главой киевского режима.

14 февраля агентство Bloomberg написало о том, что в случае переизбрания Трамп будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В публикации утверждается, что советники экс-президента уже обсуждают вопрос о том, как посадить за стол переговоров Россию и Украину.