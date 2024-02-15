Вашингтон, 15 февраля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. В случае переизбрания на второй президентский срок Дональд Трамп будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией, сообщило 14 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Утверждается, что советники Трампа обсуждают вопрос, как «посадить за стол переговоров» президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По словам одного из советников экс-президента США, побудить Киев к началу переговоров с Москвой могут обещания прекратить оказывать военную помощь ВСУ.

Также Трамп намеревается сократить обязательства США перед некоторыми странами НАТО, указали источники издания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, пару предложений.

Дональд Трамп 11 февраля потребовал от Сената США прекратить безвозмездную раздачу денег зарубежным государствам и сделать её займами. Он предложил это на фоне сенатских дебатов о предоставлении помощи в размере $95 млрд на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Экс-президент США указал на то, что эти деньги обязательно нужно потребовать вернуть, если получившее их государство разбогатеет или выступит против Вашингтона. По его словам, США больше нельзя быть глупыми.

Владимир Путин признал, что Россия примет любое решение американцев в выборе президента США, но лучше было бы работать с Джо Байденом. По словам российского лидера, действующий глава Белого дома более опытный, прогнозируемый, политик старой формации.