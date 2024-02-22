Москва, 23 февраля, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Преданность Отчизне, долг беречь её и отстаивать каждую пять своей земли всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями России, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной речи по случаю Дня защитника Отечества 23 февраля.

ИА REGNUM Россия

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», — указал глава государства.

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