Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества
Москва, 23 февраля, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Видеозапись опубликовали на сайте Кремля.
«Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества», — сказал глава государства.
Он отметил, что 23 февраля является одним из самых почитаемых праздников в России и давно стал народным. Президент также отметил, что армия и флот России остаются гордостью страны.
«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью. А преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями», — заявил Путин.
Глава государства также указал на то, что граждане России верят в силу и крепость защитников Отечества. По словам Путина, российский народ знает, что военные всегда оберегают интересы и безопасность государства.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года в России стали известны данные опроса, согласно которому 45% респондентов назвали День защитника Отечества профессиональным праздником всех военных.
Кроме того, ещё 36% опрошенных заявили, что считают 23 февраля мужским днём. 13% участников исследования сообщил, что рассматривают этот день просто как ещё один выходной.