Москва, 23 февраля, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Видеозапись опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества», — сказал глава государства.

Он отметил, что 23 февраля является одним из самых почитаемых праздников в России и давно стал народным. Президент также отметил, что армия и флот России остаются гордостью страны.

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью. А преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями», — заявил Путин.

Глава государства также указал на то, что граждане России верят в силу и крепость защитников Отечества. По словам Путина, российский народ знает, что военные всегда оберегают интересы и безопасность государства.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года в России стали известны данные опроса, согласно которому 45% респондентов назвали День защитника Отечества профессиональным праздником всех военных.

Кроме того, ещё 36% опрошенных заявили, что считают 23 февраля мужским днём. 13% участников исследования сообщил, что рассматривают этот день просто как ещё один выходной.