Санкт-Петербург, 22 февраля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге началось производство машин под новым брендом Solaris, сообщили 22 февраля в пресс-службе AGR Automotive Group.

Александр Демьянчук/ТАСС

Компания, выкупившая бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, переименовало его в «Автомобильный завод АГР».

«В модельный ряд бренда включили четыре модели Solaris — седан HS, кроссовер HC, седан KRS и хетчбэк KRX. Прежде на заводе в Санкт-Петербурге выпускались именно эти четыре модели», — сообщили в AGR.

Перебрендированная Hyundai Creta вернулась на конвейер в комплектациях Classic, Family и Lifestyle, а также в специальной серии N-Line, выполненной в спортивном стиле. Хетчбэк Solaris KRX — в комплектациях Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. Solaris KRS будет доступен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige. Solaris HS выпустят в комплектации Active Plus, Comfort и Elegance, а также спецсерии Sportline.

Гарантия на автомобили составит три года или 100 тыс. км.

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