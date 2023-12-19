Ямало-Ненецкий АО, 12 марта, 2003, 18:51 — ИА Регнум. Пока на пост главы города претендуют 5 человек: генеральный директор ЗАО "Даймон-инк" Алексей Васильев; директор СШ №12 Игорь Гусаров; генеральный директор ООО предприятия по обслуживанию городского хозяйства "Комунэнергосервис" Владимир Мельниченко; генеральный директор ООО "Ямал-Риэлт-Комплекс", депутат Ноябрьской городской Думы Валентин Щелыков; временно неработающий, депутат Ноябрьской городской Думы Сергей Серединский.

Как сообщила секретарь Избирательной комиссии ЯНАО Людмила Мармышева, в настоящее время зарегистрирован кандидатом на пост главы города только Сергей Серединский. Документы в избирательную комиссию остальные претенденты должны представить до 24 марта.