Москва, 11 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» запустила продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

АО «АВТОВАЗ» Lada Vesta SW Sportline

В комплектации Black, отличающейся окраской некоторых деталей, машина обойдётся покупателям на 30 тысяч рублей дороже.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 километров в час за 10,9 секунды, его называют самой дорогой моделью российского производителя.

«В салоне Vesta SW Sportline применена фирменная контрастная красно-чёрная отделка и передние сиденья анатомической формы», ― говорится в сообщении компании.

В «АвтоВАЗе» также добавили, что модель одновременно обладает практичным семейным кузовом, форсированным двигателем и спортивными настройками шасси. Также модель в кузове SW отличается рядом технических характеристик от седана LADA Vesta Sportline. В частности, речь идёт о настройках задних пружин и амортизаторов.

Как сообщало ИА Регнум, версию Sportline начали продавать в ноябре 2023 года по цене от 2,175 млн рублей.

В сентябре компания «АвтоВАЗ» увеличила выпуск автомобилей Lada, также возросли продажи этой марки. В годовом выражении они увеличились в 1,8 раза и на 8,7% к августу и составили 36,2 тысячи машин. Самой продаваемой моделью бренда традиционно осталась Lada Granta ― 19,9 тысячи автомобилей (рост на 48,4% в годовом выражении). За ней следуют Vesta (7,3 тысячи машин), Niva Travel (4,3 тысячи автомобилей) и Niva Legend (4 тысячи автомобилей).

«АвтоВАЗ» 16 ноября назвал цену новой Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации. Она превысила 2 млн рублей. Универсал Lada Vesta SW имеет четыре комплектации, цены которых разнятся в зависимости от наполнения.

В середине ноября в «Авито. Авто» сообщили, что средняя цена на новый автомобиль российского производства за год снизилась на 3,8%.