Лондон, 22 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Великобритания расширила антироссийский санкционный список. В него власти страны добавили ещё 50 физических и юридических лиц, сообщил 22 февраля МИД королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Санкции ввели в отношении производителей боеприпасов, электроники, компаний, связанных с торговлей металлом, алмазами и энергоносителями, отметил британский МИД, добавив, что ограничительные меры направлены на «ключевые источники доходов России».

В чёрный список вошли члены совета директоров «Новатэка», руководство Уральской горно-металлургической компании, «Алросы», председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, председатель совета директоров «Объединённой металлургической компании» Анатолий Седых, учредитель «Флай бридж» Анна Лужанская.

В санкционный список Британия включила также авиакомпанию «224 Лётный отряд», Пермский пороховой завод, Самарскую металлургическую компанию, Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы, станкостроительный завод «Саста» (Рязанская область), поставщиков станков «Битван» (Челябинск), холдинг «Стан», Azia Shipping Company (Приморский край).

Также Британия ввела санкции в отношении компаний Precise Electro-Mechanics Plant и JSC Planar из Белоруссии, трёх компаний из Китая — Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co, а также Cozum Yazilim Donanim Elektronik (Турция) и Ibex Shipping INC.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля ЕС принял решение ввести против России 13-й пакет санкций. Решение пока не вступило в силу, полностью процедура утверждения санкций завершится к 28 февраля. Новые санкции распространяются на 200 российских физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин 16 февраля в Челябинске на встрече с рабочими завода «Станкомаш» заявил, что Запад хотел добиться ослабления российской экономики, вводя санкции, но в итоге отечественные предприятия получили новые возможности. Они получили более широкие возможности для выхода на рынок сбыта.

Как отметил глава государства, российские компании работают хорошо, щедро вкладываясь в своё развитие и подготовку кадров, «не жадничают».