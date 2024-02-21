Брюссель, 22 февраля, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза затронет около 200 компаний и физических лиц. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Согласно новому пакету, 193 юридических и физических лица будут добавлены в список лиц, которым запрещено въезжать в Евросоюз или вести там бизнес, но никаких новых мер против конкретных секторов экономики не будет», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что особое внимание авторы 13-го пакета антироссийских санкций уделили юридическим и физическим лицам, которые являются частью военно-промышленного комплекса России. Кроме того, под ограничения попали одна белорусская и одна северокорейская компании.

Как передавало ИА Регнум, в среду, 21 февраля, Европейский союз утвердил согласованный постоянными представителями стран — членов объединения 13-й пакет санкций против России. В бельгийском представительстве в Совете Евросоюза отметили, что новый пакет рестрикций официально утвердят к 24 февраля, поскольку необходимо пройти письменную процедуру утверждения.