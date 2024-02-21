Брюссель, 21 февраля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Европейский союз утвердил 13-й пакет санкций против России, сообщило 21 февраля бельгийское представительство в Совете Евросоюза на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новый пакет антироссийских санкций 21 февраля согласовали постпреды стран Евросоюза. Санкции против России ЕС вводит в связи с СВО.

«Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций», — сообщило представительство.

Ведомство отметило, что новый пакет санкций теперь должен пройти письменную процедуру утверждения Советом Европейского союза. Официально его утвердят к 24 февраля.

Санкции затронут порядка 200 физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет санкций против России нацелен на борьбу с обходом через третьи страны уже действующих санкций. Под санкциями окажутся компании их стран, которые обходят антироссийские санкции ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 19 февраля заявил, что венгерская сторона решила снять блокировку с 13-го пакета, поскольку из него убрали невыгодные Будапешту пункты.

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что многим иностранным компаниям не выгодны антироссийские санкции. На фоне вводимых Западом санкций количество работающих в России зарубежных компаний не только не сокращается, но напротив — растёт.