Челябинск, 16 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Российские компании получили новые возможности после введения санкций. Они щедро вкладываются в своё развитие и подготовку кадров заявил президент Владимир Путин 16 февраля в ходе рабочей поездки в Челябинск.

Александр Рюмин/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Челябинск

Компании сейчас «не жадничают», вкладываются в своё развитие и кадры, сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. Он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и приехал в индустриальный парк «Станкомаш».

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