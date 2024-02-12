Киев, 12 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Киев старается провести насильственную мобилизацию в ВСУ, что грозит обернуться катастрофой для Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отмечает, что такие бойцы не смогут сдержать наступление российской армии. Эксперт подчеркнул, что эти люди не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться.

Отставной полковник также отмечает, что Киев сам создаёт условия для прорыва украинской обороны. Стариков утверждает, что Вооружённые силы России якобы уже накапливают силы для мощного удара и ищут слабое место в обороне.

Он также назвал маразмом действия украинского командования.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что ВСУ не смогли создать такие же подготовленные линии обороны, как у российских войск. Он пояснил, что на линии соприкосновения у украинской армии нет никаких стратегических укреплений.

Кроме того, по словам Бутусова, киевские военные испытывают нехватку спецтехники и бетона. Он также добавил, что ВСУ несут большие потери, не экономя силы своего личного состава.

В свою очередь, журналист Пауль Ронцхаймер написал о том, что для украинской армии на фронте сложилась тяжелейшая ситуация. Автор статьи добавил, что Украина постепенно погружается в неопределённость и разочарование на фоне понимания того, что Россия имеет преимущество.