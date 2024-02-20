Киев, 20 февраля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Депутат фракции «Батькивщина», член комитета по национальной безопасности Украины Вадим Ивченко предложил наказывать детей уклонистов от мобилизации в Вооружённые силы запретом на поступление в вузы. Его слова 20 февраля процитировало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Ивченко, он считает неправильным блокировку банковских счетов уклонистов и выступает за другие меры наказаний.

Депутат Рады предложил отказывать уклоняющимся от мобилизации в ряды украинской армии в государственных услугах.

«Например, ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля первый заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что осуждённые условно за уклонение от мобилизации украинцы всё равно подлежат призыву в ряды ВСУ. Он отметил, что суды часто прописывают приговор так, чтобы мужчин принудительно мобилизовали сразу, без ожидания срока окончания наказания.

Экс-советник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 20 февраля заявил, что украинцы после сдачи ВСУ Авдеевки начнут активнее бороться с ведущими принудительную мобилизацию сотрудниками военкоматов. Эксперт подчеркнул, что киевским властям в этом вопросе не поможет никакой закон про мобилизацию.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 19 декабря 2023 года заявил, что Киев провёл уже девять волн мобилизации и десятая всё ещё продолжается. Министр уточнил, что сейчас в ряды ВСУ призывают и ограниченно годных к военной службе.