Киев, 13 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Украинские граждане, приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации, всё равно подлежат призыву в ВСУ. Об этом 13 февраля заявил первый замглавы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации мужчины получают условные сроки наказания», — приводит его слова издание «Страна. ua».

По словам Цуцкиридзе, суды зачастую прописывают приговор таким образом, чтобы мужчина мог быть мобилизован сразу, не дожидаясь окончания срока наказания.

Также он добавил, что суды по таким делам идут довольно долго. В 2022 году было вынесено 250 приговоров, в 2023-м — около 300.

По мнению Цуцкиридзе, судам нужно ещё поработать, чтобы люди чувствовали, что не получится избежать наказания.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, вылавливать их в общественном транспорте и на улицах. В том числе призывать стали людей, непригодных по состоянию здоровья.

Киев старается провести насильственную мобилизацию в ВСУ, что грозит обернуться катастрофой для Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, такие бойцы не смогут сдержать наступление российской армии. Он подчеркнул, что эти люди не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться. Военный также назвал маразмом действия украинского командования.

В декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим провёл уже девять волн мобилизации, а десятая продолжается до сих пор. Он отметил, что общие потери ВСУ составили более 383 тысяч военнослужащих.