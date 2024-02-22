Москва, 22 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей украинской армии на херсонском направлении. Об этом 22 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

На херсонском направлении войска российской группировки «Днепр» нанесли удары по личному составу и технике ВСУ у Щербаков в Запорожской области, а также у Ивановки и Михайловки в Херсонской области.

Российские военные также отразили три попытки атак украинских войск в районе Работина в Запорожской области, отметил Конашенков.

«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Конашенков рассказал об уничтожении армией России танка, самоходной артиллерийской установки Zuzana словацкого производства и двух гаубиц Д-30 ВСУ. Он уточнил, что ВС России также нанесли удары по позициям украинских войск у Работино, Вербового и Лугового в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин назвал абсолютно безрассудными действия бойцов ВСУ, которые прорываются в Крынки в Херсонской области. Глава государства уточнил, что украинские военные фактически лезли и лезут в ловушку.