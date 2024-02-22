Москва, 22 февраля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки на южнодонецком направлении танк, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, потери ВСУ в живой силе составили до 155 военных убитыми и ранеными.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны», ― доложил военный.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.

Также российские военные уничтожили боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», три автомобиля, гаубицу «МСТА-Б» и пушку М-46.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 20 февраля украинская армия на южнодонецком направлении потеряла 210 военных и два танка. Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе села Новозлатополь в Запорожской области. Также ВС России нанесли удар по украинским силам в районах Владимировки и Старомайорского в ДНР.

Кроме того, российские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Маяки в ДНР.

В тот же день Вооружённые силы России улучшили позиции на авдеевском и донецком направлениях. Армия России нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинских войск у Розовки и Водяного в ДНР, а также отразила семь попыток контратак ВСУ у Ласточкино, Кирово и Первомайского.