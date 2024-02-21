Москва, 21 февраля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки на херсонском направлении потеряла танк, самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30. Об этом 21 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

Кроме того, российские военные уничтожили две боевые бронированные машины и восемь автомобилей Вооружённых сил Украины.

«На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», ― доложил военный.

Удары по позициям украинских войск российские силы нанесли в районах Работина, Вербового и Лугового в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за сутки 19 февраля уничтожили немецкую гаубицу Panzerhaubitze (PzH) 2000, три САУ «Гвоздика», а также орудие М119 производства США. Кроме того, на этом направлении ВС России отразили четыре атаки украинских сил в районе Синьковки в Харьковской области. Бойцы подразделений Западной группировки войск нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ.

В тот же день Вооружённые силы Украины на купянском направлении в зоне спецоперации потеряли до 30 военнослужащих, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России 20 февраля сбили истребитель МиГ-29 украинской армии около Белозёрки в Херсонской области.