Москва, 22 февраля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что было бы неправильно линейно приравнивать военкоров к участникам спецоперации. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью порталу International Reporters.

РИА Новости/Александр Гальперин

«Все-таки они не являются прямыми участниками конфликта», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что в этом вопросе он солидарен с президентом. По словам Пескова, Путину задавали такой вопрос и глава государства тогда заявил, что всё-таки разница есть.

В свою очередь, пресс-секретарь отметил, что военкоры проявляют мужество, отвагу и даже самопожертвование, донося правду до граждан России и других стран о том, что происходит на поле боя. Песков подчеркнул, что их героическая работа заслуживает отдельной оценки. При этом он напомнил, что военных корреспондентов награждают должным образом, их труд видят, а героизм замечают.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Владимир Путин встретился с военными корреспондентами: журналистами «Первого» канала, ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогерами и авторами Telegram-каналов.

После этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Путин принял смелое решение, устроив встречу с военными корреспондентами на фоне вооружённого конфликта между Украиной и Россией. Он отметил, что Путин не избегал вопросов от военкоров, которые побывали в зоне специальной военной операции.

Песков в июне 2023 года заявил, что Путин высоко ценит диалог с военкорами. Он назвал общение с репортёрами важным источником получения информации для президента.