Вашингтон, 7 января, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Европейское агентство безопасности полётов (EASA) сообщило о приостановлении эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок после происшествия и в связи с принятой директивой Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом написало агентство Рейтер.

Ryan Dlugash Boeing-737

Сообщается, что EASA приняло директиву FAA по этим боингам и добавило, что ни одна авиакомпания страны — члена ЕС не эксплуатирует самолёты в затрагиваемой конфигурации.

Британский авиарегулятор намерен требовать соответствия всех авиакомпаний, эксплуатирующих Boeing 737 MAX 9, требованиям директивы FAA для полётов над страной.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти самолётов для проверок.

Как сообщало ИА Регнум, федеральное управление гражданской авиации США своим распоряжением приостановило эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9 после происшествия с одним из лайнеров в полёте.

Управление авиации потребовало срочно их проверить прежде, чем вновь допустить к эксплуатации. Проверка каждого борта займёт от четырёх до восьми часов.

Самолёт авиакомпании Alaska Airlines в полёте лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошёл вечером 5 января, когда лайнер совершал рейс из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

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По словам одного из пассажиров, иллюминатор выпал вскоре после взлёта. На борту было более 170 человек.

Авиакомпания Alaska Airlines объявила, что временно приостанавливает полёты 65 самолётов Boeing 737 MAX-9.