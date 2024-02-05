Вашингтон, 6 февраля, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Примерно в 50 самолётах Boeing 737 обнаружили несоответствие отверстий в фюзеляжах, крылатые машины будут направлены на доработку. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил телеканал ABC News.

WikimediaImages Boeing

«Хотя это потенциальное состояние не является непосредственной проблемой безопасности полётов и все самолёты 737 могут по-прежнему безопасно эксплуатироваться, на данный момент мы считаем, что нам придётся провести доработку примерно 50 недоставленных самолётов», — приводит телеканал слова главы подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила.

Отмечается, что дефект обнаружили специалисты компании Spirit AeroSystems, поставляющей фюзеляжи Boeing. По словам Дила, выяснилось, что ряд отверстий в фюзеляже самолётов были просверлены не в полном соответствии с техническими требованиями.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент одной из крупнейших в мире авиакомпаний — Emirates Тим Кларк в интервью изданию Financial Times заявил, что обеспокоен наблюдающимся снижением качества и стандартов самолётов Boeing. По его словам, авиапроизводителю необходимо пересмотреть производственные процессы, за чем будут следить инженеры Emirates, которых, по словам Кларка, отправят в ближайшее время.