Москва, 22 февраля, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 22 декабря сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

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Кроме того, Вооружённые силы РФ сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ в небе над Брянской областью.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Клинцовском районе смогли обезвредить дрон ВСУ, который пытался атаковать цели на российской территории. Глава региона уточнил, что ранения людей и разрушений удалось избежать.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале также уточнил, что силы ПВО успешно нейтрализовали воздушную цель в его регионе. Он добавил, что отражение атаки обошлось без последствий.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля стало известно, что ВСУ атаковали село Старый Хутор в Белгородской области дроном-камикадзе. Удар привёл к повреждению хозяйственной постройки и забора в частном доме.