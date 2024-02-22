Вашингтон, 22 февраля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Американские власти не наблюдают условий для переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Встреча Блинкена с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой прошла в бразильской столице, откуда глава Госдепартамента США отправился в Рио-де-Жанейро для участия в двухдневном заседании глав МИД G20.

По данным журналистов, глава Госдепартамента привел эту позицию Вашингтона в разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Кроме того, госсекретарь также поблагодарил собеседника за участие бразильской стороны в разработке так называемой формулы мира Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Reuters написало о том, что США отвергли предложение о прекращении огня на Украине. Соответствующую инициативу через посредников якобы выдвинула Россия. 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг указанную информацию.

18 февраля американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс подчеркнул, что для заключения мира с РФ Украине придётся смириться с большими территориальными потерями.

20 февраля президент России Владимир Путин на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу отметил, что Москва никогда не выступала против диалога, включая обсуждение ситуации вокруг Украины. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался именно Киев.