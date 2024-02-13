Лондон, 13 февраля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Предложение о прекращении огня на Украине, якобы сделанное Россией, было отвергнуто США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три российских источника.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что предложение обсуждалось в рамках контактов между посредниками двух стран.

«Источник в США опроверг факт какого-либо официального контакта и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах, в которых не участвует Украина», — добавило издание.

Как передавало ИА Регнум, Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что намерен добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. В этом же интервью глава государства указал на то, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он напомнил, что одна из целей СВО на Украине — денацификация, то есть запрет националистических движений.

Глава государства также напомнил, что этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В свою очередь 12 февраля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Таким образом он прокомментировал продвигаемый в западных СМИ тезис о том, что Россия якобы чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине.

Полянский уточнил, что речь идёт о том, чтобы цели и задачи России в рамках специальной военной операции были выполнены дипломатическим путём.

В ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, участвовавший в переговорах в Стамбуле, заявил, что украинская сторона была готова подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, потребовавший не подписывать никаких документов с Москвой.