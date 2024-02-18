Вашингтон, 19 февраля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Для заключения мира с Россией Украина будет вынуждена смириться с большими территориальными потерями, заявил в интервью изданию Politico сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта. <…> Нам придётся иметь дело с реальностью», — сказал политик-республиканец.

Вэнс добавил, что США не имеют достаточных производственных мощностей для продолжения масштабного конфликта в Европе в течение неопределённо долгого времени. Сенатор предложил западным лидерам определиться с конкретными сроками, в которые завершится противостояние с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в январе спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал администрацию американского президента Джо Байдена определиться, какую стратегию Вашингтон выбрал в отношении Украины. Правительство не говорит с американцами «начистоту», а продолжение спонсирования Киева лишь увеличит госдолг США, который и так превысил $34 трлн, констатировал Джонсон.

По мнению политолога и аналитика в области безопасности факультета социальных наук Карлова университета Яна Людвика, Украине придётся уступить России территории для урегулирования конфликта. Киевскому режиму, отметил он, будет крайне трудно продолжать военные действия, так как оборонно-промышленный комплекс Украины несопоставим по мощностям с российским, а потому украинские войска будут неизбежно проигрывать из-за нехватки оружия и боеприпасов. НАТО не готова к конфликту с Россией, да и принятие Украины в альянс не будет способствовать решению этой проблемы, добавил Людвик.