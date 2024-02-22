Вашингтон, 22 февраля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Общественность в США скоро осознает, что администрация президента США Джозефа Байдена ради своих политических целей потворствовала нелегальной миграции. Такое мнение поддержал 21 февраля американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Бизнесмен отреагировал на пост в соцсети Х (ранее Twitter), автор которого предположил, что миграционный кризис в США — это изначально специально задуманная ситуация.

«Это на самом деле безумие, и это так задумывалось. Байден ввозит такое число нелегалов, что их достаточно, чтобы заменить консервативных избирателей во многих колеблющихся штатах [в преддверии президентских выборов]», — написал один из пользователей.

«Я надеюсь, что общественность это осознает», — так прокомментировал Маск публикацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале января Маск уже поднимал тему нелегальной миграции и обвинил администрацию США в том, что она поощряет рост числа нелегалов в стране. Свои предположения бизнесмен подкрепил статистическими данными.

Маск сравнил количество нелегальных мигрантов при трёх последних президентах — Бараке Обаме, Дональде Трампе и Байдене. Самые худшие показатели оказались при нынешнем главе Белого дома.

Кроме того, осенью 2023 года Маск отмечал, что слишком много внимания американские политики уделяют Украине, а проблемы США на границе с Мексикой не решаются. По мнению Маска, ситуация может дойти до того, что мигрантов-нелегалов в скором времени власти США начнут расселять в дома простых американцев.