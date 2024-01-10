Вашингтон, 10 января, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Мигрантов-нелегалов в скором времени власти США начнут расселять в дома простых американцев. Такой комментарий опубликовал 9 января американский бизнесмен и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Внимание Маска привлекла новость о закрытии школы в Нью-Йорке в связи с размещением на её территории нелегальных мигрантов.

«Вот что происходит, когда у вас заканчиваются номера в отелях. Вскоре в городах закончатся школы. Тогда они перейдут к вашим домам», — так прокомментировал бизнесмен публикацию о закрытии школы.

Власти штатов Техас, Аризона и Флорида в 2022 году начали массово отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, незаконно проникших в Соединенные Штаты через границу с Мексикой. Таким образом они пытаются протестовать против чересчур мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джозефа Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бизнесмен Илон Маск обвинил Белый дом и Байдена в поощрении нелегальной миграции. Он сравнил число незаконных мигрантов при всех последних президентах — Бараке Обаме, Дональде Трампе и Байдене. Самые худшие показатели оказались при нынешнем главе Белого дома.

Осенью 2023 года Маск уже обращал внимание американских властей на проблему нелегальной миграции. По мнению бизнесмена, американские политики слишком много времени и ресурсов выделяют Украине, а проблемы США на границе с Мексикой не решаются.