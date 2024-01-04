Вашингтон, 4 января, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Миллиардер Илон Маск обвинил Белый дом и его главу Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции. Своё заявление в соцсетях он подкрепил цифрами, которые «говорят сами за себя».

Иван Шилов ИА Регнум

Американские СМИ ранее информировали, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 300 тыс. человек. И это абсолютный исторический рекорд.

«Нет никаких сомнений, что этап администрация активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя», — написал Маск.

Он сравнил цифры мигрантов при всех последних президентах — Обаме, Трампе и Байдене. Самые худшие оказались при нынешнем главе Белого дома.

При этом Маск отметил, что сам будучи иммигрантом, занимает «чрезвычайно проиммигрантскую позицию». Он не раз призывал остановить поток нелегалов, который ведёт к «обрушению систем социального обеспечения».

Как сообщало ИА Регнум, слишком много внимания американские политики уделяют Украине, а проблемы США на границе с Мексикой не решаются, заявил Илон Маск осенью 2023 года.

Власти Нью-Йорка опасаются уничтожения города из-за потока незаконных мигрантов.

7 сентября мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал, что в город ежемесячно прибывает по 10 тыс. мигрантов. Раньше поток беженцев был из Венесуэлы, сейчас приезжают из Эквадора, Западной Африки, Мексики.

Ситуация в Израиле может повториться в США из-за неэффективной миграционной политики Джо Байдена, написала в своём микроблоге член Конгресса США Марджори Тейлор Грин. По её мнению, масштаб проблемы настолько серьёзен, что Белый дом не успевает реагировать на ситуацию — происходящее должно стать тревожным сигналом.