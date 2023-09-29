Вашингтон, 29 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Слишком много внимания американские политики уделяют Украине, а проблемы США на границе с Мексикой не решаются, заявил предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?» — написал он в соцсети X.

Ранее во время прямой трансляции из города Игл-Пасс (штат Техас) Маск рассказал пользователям о ситуации с мигрантами. Бизнесмен заснял десятки сидящих под мостом на стороне границы США нелегалов, ожидающих оформления работниками пограничной службы. Он призвал остановить поток мигрантов и разрешить ситуацию на юге страны.

Как сообщало ИА Регнум, власти Нью-Йорка опасаются уничтожения города из-за потока незаконных мигрантов.

7 сентября мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал, что в город ежемесячно прибывают по 10 тыс. мигрантов. Раньше поток беженцев был из Венесуэлы, сейчас приезжают из Эквадора, Западной Африки, Мексики.

Все нелегальные переселенцы проникают в США через южную границу.