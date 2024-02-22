Лондон, 22 февраля, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Аудиенцию, которая стала первой после объявления о болезни, провёл король Великобритании Карл III с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом 21 февраля сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Аудиенция состоялась в Букингемском дворце и ознаменовала возобновление традиционных еженедельных личных встреч монарха с премьером для обсуждения правительственных вопросов. Из-за болезни короля некоторое время встречи заменял телефонный разговор.

Сунак отметил после приветствия и обмена рукопожатиями, что король выглядит хорошо. Премьер сообщил, что страна поддерживает своего монарха в борьбе с онкологическим заболеванием.

«Я получил так много замечательных посланий и открыток. Зачастую от них у меня появлялись слёзы на глазах. Я слышал, что к этим главным замечательным благотворительным организациям по борьбе с раком стало гораздо больше внимания и интереса. Многим из них я покровительствую уже много лет», — поделился Карл III с премьером.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у 75-летнего короля Карла III диагностировали рак. Отмечалось, что это произошло в ходе недавних процедур, которые британский монарх проходил из-за увеличенной простаты. Форму заболевания не уточняли, но с обследованием оно оказалось не связано.

Позднее монарх поблагодарил поддерживающих его людей за добрые пожелания, полученные им за несколько последних дней после того, как стало известно об онкологическом заболевании. Карл III отметил, что добрые слова, которые поступили в его адрес, являются самым большим утешением и ободрением.

В Букингемском дворце подчеркнули, что, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он вернулся к исполнению обязанностей, продолжает заниматься государственными делами и работает с бумагами. 13 февраля король Великобритании вернулся в Лондон из королевского поместья в Норфолке для продолжения лечения онкологического заболевания.