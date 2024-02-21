СМИ: ЕС займётся 14-м пакетом санкций против России, не успев принять 13-й
Euractiv: ЕС в ближайшие недели начнёт работу над 14-м пакетом санкций против РФ
Брюссель, 21 февраля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. В ближайшие несколько недель Европейский союз начнёт работу над новым, 14-м пакетом антироссийских санкций, сообщил 21 февраля портал Еuractiv.
Как рассказал порталу ряд европейских дипломатов, в рамках нового пакета санкций ЕС намерен «больше сосредоточиться на отраслевых аспектах», которые до сих пор остаются неурегулированными.
Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России. Как отметило бельгийское представительство в Совете ЕС, санкции согласовали постоянные представители стран ЕС. Пакет рестрикций пока официально не приняли: нужно, чтобы Совет ЕС письменно утвердил его. Это должно произойти к 24 февраля.
Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, санкции коснутся примерно 200 физических и юридических лиц.
В связи с тем, что Запад вводит санкции, у российских компаний появились новые возможности, заявил 16 февраля президент России Владимир Путин. Российские предприятия развиваются, вкладывают силы в эту работу.