Донецк, 19 февраля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили 19 февраля в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

РИА Новости / Сергей Батурин

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: сброшены ВОП», — говорится в сообщении.

Кроме того, 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку (Никитовский район), выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 17 украинских беспилотников. Украинская армия атаковала двумя квадрокоптерами и пятью FPV-дронами село Журавлёвка, один дрон-камикадзе атаковал село Устинка, а два других — село Наумовку.

Средства противовоздушной обороны России 19 февраля уничтожили в небе над Брянской областью второй за утро беспилотник ВСУ. Российские военные пресекли очередную попытку украинской армии произвести атаку при помощи дрона.