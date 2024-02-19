Белгород, 19 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью беспилотника-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом 19 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что объект находится в селе Мокрая Орловка в Гайворонском городском округе.

«Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля под обстрел киевских боевиков попала окраина села Безымено в Грайворонском городском округе Белгородской области. Один из снарядов разорвался перед трактором, ранения получил водитель. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и контузией доставили в больницу.

Вечером в тот же день ВСУ обстреляли окраину посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Гладков заявил, что пострадавших в результате атаки нет. Повреждения получила линия электропередачи, добавил он.

В Валуйском городском округе ночью 18 февраля объявили ракетную опасность. Через полчаса её сняли.

ВСУ 19 февраля трижды пытались атаковать Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз сообщил в общей сложности о четырёх сбитых украинских беспилотниках.