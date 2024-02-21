Москва, 21 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Сестра российского лётчика вертолёта Ми-8 Хушбахта Турсунова, который погиб по вине перебежчика Максима Кузьминова, прокомментировала сообщения о его смерти в Испании. По словам Марворид, Кузьминов получил лёгкую смерть.

Кадр из видео Максим Кузьминов

Она отметила, что так с Кузьминовым, угнавшим вертолёт на Украину, и должно было произойти.

«Он прямо сто процентов несправедливо поступил по отношению к моему брату. Они давно были друзьями. Простить такие поступки [нельзя]», — сказала Марворид в интервью RT.

По её словам, после такого поступка просто так Кузьминова не оставили бы в покое.

«Но всё равно он получил лёгкую смерть, не мучительную, а лёгкую смерть», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Испании 13 февраля заявила, что Кузьминова убили в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте на подземной парковке дома. Его труп нашли с множественными пулевыми ранениями. На Украине подтвердили смерть Кузьминова.

Пилот Кузьминов 9 августа 2023 года угнал российский военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ на территорию Украины. С ним на борту находились шутрман Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов. Когда они узнали, что он собирается посадить вертолёт на территории Украины, попытались помешать Кузьминову, но он посадил вертолёт на территории Украины. Турсунов и Кирьянов погибли — их расстреляли после посадки.

На Украине Кузьминов заявил, что получил за угон вертолёта $500 тысяч.

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене. По словам главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Кузьминов стал моральным трупом ещё тогда, когда планировал своё преступление.