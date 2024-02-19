Мелитополь, 19 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в данный момент ведут ожесточённые бои с украинской армией около населённых пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области. Об этом 19 февраля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несёт потери — как в военной технике, так и личном составе», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Рогов уточнил, что российские военные бьют по украинским позициям из районов Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и западнее Работино.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Рогов заявил об активизации военных действий на запорожском направлении в зоне проведения СВО. По его словам, инициатива в боевых действиях находится на стороне ВС России.

Глава общественного движения 15 февраля рассказал об ударе российских военных по месту сборки авиадвигателей во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. Рогов уточнил, что удары нанесли по промышленной площадке завода «Мотор Сич».