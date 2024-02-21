Москва, 21 февраля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Российская сторона в последние несколько месяцев не слышала о каких-либо новых предложениях по урегулированию кризиса на Украине. Об этом 21 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Откровенно говоря, за последние несколько месяцев мы ничего не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Дипломат уточнил, что с момента начала спецоперации с такого рода инициативами выступили порядка 20 стран мира, включая Китай, Бразилию и государства Африки, отметив, что Россия разделяет многие принципиальные моменты в этих предложениях.

Подобных проектовй было бы ещё больше, если бы Киев не отвергал сразу предложения посредничества от стран мирового большинства, заметил Галузин.

«Монополизировав право на мирные инициативы, режим Зеленского вместе с США и странами НАТО продвигает бесперспективную «формулу», о которой я говорил», — добавил он.

Галузин пояснил, что Киев такими действиями фактически заблокировал процесс выдвижения альтернативных взглядов на урегулирование украинского конфликта, чиня этим последнему всяческие препятствия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва пыталась закончить украинский конфликт и после начала СВО, однако этого не захотел Киев. Глава государства напомнил, что стороны договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения в Стамбуле весной 2022 года, однако украинская сторона затем отказалась от этого.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский ещё в октябре 2022 года подписал указ о запрете переговоров на законодательном уровне.

Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил, что Россия хочет добиться решения ситуации на Украине с помощью переговоров. При этом он подчёркивал, что Киев принял решение отказаться от переговоров с Москвой по указанию США, а потому теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку.