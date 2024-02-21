Киев, 21 февраля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского в Мюнхене стало абсолютным провалом. Такое мнение 21 февраля высказал председатель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу Politeka.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«У него было абсолютно провальное выступление в Мюнхене, оно пустое. <…> Это набор пропагандистских клише, лозунгов, которые <…> можно скармливать обывателю», — сказал он.

По словам эксперта, главе киевского режима не нужно было делать лидерам стран Запада тех же заявлений, которые он высказывает для украинцев, так как в Мюнхене прекрасно осведомлены о состоянии дел на Украине из докладов разведки и закрытой аналитики. Представленную Зеленским речь было «совершенно недопустимо» зачитывать, считает Бондаренко.

Глава киевского режима также неуместно сымпровизировал, заявив, что Киев не станет считать Вашингтон партнёром в случае прекращения американской помощи Украине, уточнил эксперт, предположив, что в этот момент Зеленский посчитал себя «центром мира».

«Зеленский решил ещё и представить некий экспромт <…> когда он сказал: «А сейчас вот я… обидимся и вот увидите! Не будем мы вас считать стратегическими партнёрами!» <…> Вот это его заявление, это было <…> одной из самых больших глупостей, которые можно было совершить политику», — пояснил Бондаренко.

Как сообщало ИА Регнум, на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля Зеленский провёл переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. После встречи он заявил, что никакого предательства в вопросе затягивания одобрения нового пакета военной помощи со стороны США нет.

Также в рамках конференции Зеленский заявил, что без оказания помощи США не будут стратегическим партнёром Украины.

Вечером 20 февраля Зеленский признал, что обстановка в зоне боевых действий под Харьковом стала для ВСУ критической. Глава киевского режима также посетовал на то, что армия России использует перебои в поставках Киеву военной помощи от Запада.

Ранее в этот же день китайское издание Asia Times написало, что сдача украинской армией Авдеевки нанесла сильный удар по позициям Зеленского. Отмечалось, что США хотят добиться смены власти в России, однако скорее это произойдёт в Киеве.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 21 февраля заявил, что Россия в ближайшее время сможет победить в спецоперации.